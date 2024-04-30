Барселона одержала победу над Валенсией в 33 туре Ла Лиги. Видео голов и обзор матча смотрите на "Футбол 24".

"Кулес" взяли три очка в матче с "летучими мышами". Роберт Левандовски оформил хет-трик и продолжает преследовать Артема Довбика в гонке за звание лучшего бомбардира. В активе поляка 16 голов, а у украинца – 19 забитых мячей.

Барселона обошла Жирону, дожав Валенсию в матче с ляпами голкиперов – Левандовски хет-триком приблизился к Довбику

На 27 минуте матча голкипер "блаугранас" Марк-Андре тер Штеген привез гол в свои ворота, поскольку неудачно сыграл на выходе.

Барселона сейчас находится на второй строчке с 73 баллами. Валенсия имеет 47 очков и расположилась на восьмом месте.