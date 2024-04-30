Хет-трик Левандовски и фейл тер Штегена в видеообзоре матча Барселона – Валенсия – 4:2
09:46 - Читати українською
Барселона одержала победу над Валенсией в 33 туре Ла Лиги. Видео голов и обзор матча смотрите на "Футбол 24".
22’ Фермин Лопес
90+4’ Роберт Левандовски
Уго Дуро 27’
Пепелу 38’
Гиорги Мамардашвили 45+4’
22’ Фермин Лопес
27’ Уго Дуро
38’ Пепелу
45+4’ Гиорги Мамардашвили
90+4’ Роберт Левандовски
"Кулес" взяли три очка в матче с "летучими мышами". Роберт Левандовски оформил хет-трик и продолжает преследовать Артема Довбика в гонке за звание лучшего бомбардира. В активе поляка 16 голов, а у украинца – 19 забитых мячей.
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На 27 минуте матча голкипер "блаугранас" Марк-Андре тер Штеген привез гол в свои ворота, поскольку неудачно сыграл на выходе.
Барселона сейчас находится на второй строчке с 73 баллами. Валенсия имеет 47 очков и расположилась на восьмом месте.
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