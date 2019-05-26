"Я хочу продолжить работу с Барселоной", – Вальверде после поражения в финале Кубка Испании

Наставник каталонцев Эрнесто Вальверде подвел итоги финала Кубка Испании против Валенсии.

Тренер "сине-гранатовых" пытается сохранять спокойствие даже после провального выступления команды.

"Если бы вы дали мне выбор, проиграть в финале или четвертьфинале, я бы предпочел финал.Тренеры всегда стремятся к реваншу, и я не исключение. Я готов продолжить работу с командой.

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Валенсия была крайне эффективной при контратаках, а у нас были проблемы с вхождением в их штрафной. Это не то, что мы ожидали перед началом сезона, но приходится принимать такой результат. Нам остается праздновать победу в Ла Лиге", – цитирует Вальверде Marca.

Напомним, Барселона проиграла Валенсии в финале Кубка Испании, а раньше вылетела из Лиги чемпионов. Единственной победой каталонцев в сезоне остался трофей чемпионата Испании.

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