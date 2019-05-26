toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Испания
БАРСЕЛОНА - ВАЛЕНСИЯ РБ ЛЕЙПЦИГ - БАВАРИЯ КАРПАТЫ - ОЛИМПИК

"Я хочу продолжить работу с Барселоной", – Вальверде после поражения в финале Кубка Испании

09:57 30 Читати українською
"Я хочу продолжить работу с Барселоной", – Вальверде после поражения в финале Кубка Испании
Эрнесто Вальверде / Reuters

Наставник каталонцев Эрнесто Вальверде подвел итоги финала Кубка Испании против Валенсии.

73’ Лионель Месси
 
Кевин Гамейро 22’
Родриго Морено 33’
22’ Кевин Гамейро
33’ Родриго Морено
73’ Лионель Месси

Тренер "сине-гранатовых" пытается сохранять спокойствие даже после провального выступления команды.

"Если бы вы дали мне выбор, проиграть в финале или четвертьфинале, я бы предпочел финал.Тренеры всегда стремятся к реваншу, и я не исключение. Я готов продолжить работу с командой.

Бартомеу: Поражение Барселоны – не вина Вальверде

Валенсия была крайне эффективной при контратаках, а у нас были проблемы с вхождением в их штрафной. Это не то, что мы ожидали перед началом сезона, но приходится принимать такой результат. Нам остается праздновать победу в Ла Лиге", – цитирует Вальверде Marca.

Напомним, Барселона проиграла Валенсии в финале Кубка Испании, а раньше вылетела из Лиги чемпионов. Единственной победой каталонцев в сезоне остался трофей чемпионата Испании.

Валенсия – Барселона: заслуженная победа левантийцев в финале Кубка, отрывистая гениальность Месси и крах "блаугранас"

blog_ava
Бартомеу: Поражение Барселоны – не вина Вальверде
06:00
138
Теги
Барселона - Валенсия Барселона Барселона Испания Кубок Испании 2018/19 Эрнесто Вальверде Эрнесто Вальверде
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • ПСЖ официально продлил контракт с Тухелем
    Франція — 25 май101 ПСЖ официально продлил контракт с Тухелем
4
час
:
53
мин
Торино
16:00
Лацио
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук