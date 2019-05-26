toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
БАРСЕЛОНА - ВАЛЕНСІЯ РБ ЛЕЙПЦИГ - БАВАРІЯ ДИНАМО - ЛЬВІВ

"Я хочу продовжити роботу з Барселоною", – Вальверде після поразки у фіналі Кубка Іспанії

09:57 200 Читать на русском
"Я хочу продовжити роботу з Барселоною", – Вальверде після поразки у фіналі Кубка Іспанії
Ернесто Вальверде / Reuters

Наставник каталонців Ернесто Вальверде підбив підсумки фіналу Кубка Іспанії проти Валенсії.

73’ Ліонель Мессі
 
Кевін Гамейро 22’
Родріго Морено 33’
22’ Кевін Гамейро
33’ Родріго Морено
73’ Ліонель Мессі

Тренер "синьо-гранатових" намагається зберігати спокій навіть після провального виступу команди.

"Якби ви дали мені вибір, програти у фіналі або чвертьфіналі, я б віддав перевагу фіналу. Тренери завжди прагнуть реваншу, і я не виняток. Я готовий продовжити роботу з командою.

Бартомеу: Поразка Барселони – не провина Вальверде

Валенсія була вкрай ефективною під час контратак, а в нас були проблеми з входженням до їхнього штрафного майданчика. Це не те, на що ми очікували перед початком сезону, але доводиться приймати такий результат. Нам залишається святкувати перемогу в Ла Лізі" – цитує Вальверде Marca.

Нагадаємо, Барселона програла Валенсії у фіналі Кубка Іспанії, а раніше вилетіла з Ліги чемпіонів. Єдиною перемогою каталонців у сезоні залишився трофей чемпіонату Іспанії.

Валенсія – Барселона: заслужена перемога "кажанів" у фіналі Кубка, уривчаста геніальність Мессі та крах "блаугранас"

blog_ava
Тренер воротарів Шахтаря вважає поведінку Луніна на полі ненормальною
09:18
2454
Теги
Барселона Барселона Іспанія Кубок Іспанії 2018/19 Барселона - Валенсія Ернесто Вальверде Ернесто Вальверде
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
3
год
:
51
хв
Торіно
16:00
Лаціо
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук