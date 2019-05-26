"Я хочу продовжити роботу з Барселоною", – Вальверде після поразки у фіналі Кубка Іспанії

Наставник каталонців Ернесто Вальверде підбив підсумки фіналу Кубка Іспанії проти Валенсії.

Тренер "синьо-гранатових" намагається зберігати спокій навіть після провального виступу команди.

"Якби ви дали мені вибір, програти у фіналі або чвертьфіналі, я б віддав перевагу фіналу. Тренери завжди прагнуть реваншу, і я не виняток. Я готовий продовжити роботу з командою.

Бартомеу: Поразка Барселони – не провина Вальверде

Валенсія була вкрай ефективною під час контратак, а в нас були проблеми з входженням до їхнього штрафного майданчика. Це не те, на що ми очікували перед початком сезону, але доводиться приймати такий результат. Нам залишається святкувати перемогу в Ла Лізі" – цитує Вальверде Marca.

Нагадаємо, Барселона програла Валенсії у фіналі Кубка Іспанії, а раніше вилетіла з Ліги чемпіонів. Єдиною перемогою каталонців у сезоні залишився трофей чемпіонату Іспанії.

Валенсія – Барселона: заслужена перемога "кажанів" у фіналі Кубка, уривчаста геніальність Мессі та крах "блаугранас"