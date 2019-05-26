Бартомеу: Поражение Барселоны – не вина Вальверде

Президент Барселоны Хосеп Бартомеу поддержал тренера Эрнесто Вальверде после поражения команды в финале Кубка Испании от Валенсии (1:2).

"У Вальверде есть контракт. Я не думаю, что поражение – это вина тренера. Мы проделали большую работу во втором тайме.

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Мы должны поблагодарить болельщиков за этот выезд, за поддержку. Мы будем двигаться вперед. И стоит поздравить Валенсию, они заслужили это. Это провал? Нет. Мы выиграли Ла Лигу – это всегда наша цель. Мы проиграли два матча – на Энфилде и здесь", – поделился Бартомеу в послематчевом комментарии, передает AS.

Напомним, Барселона минимально уступила Валенсии в финале Кубка Испании (1:2). На голы Родриго и Гамейро результативно ответил Месси.

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