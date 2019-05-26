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Бартомеу: Поражение Барселоны – не вина Вальверде

06:00 139 Читати українською
Бартомеу: Поражение Барселоны – не вина Вальверде
Эрнесто Вальверде / соцсети

Президент Барселоны Хосеп Бартомеу поддержал тренера Эрнесто Вальверде после поражения команды в финале Кубка Испании от Валенсии (1:2).

73’ Лионель Месси
 
Кевин Гамейро 22’
Родриго Морено 33’
22’ Кевин Гамейро
33’ Родриго Морено
73’ Лионель Месси

"У Вальверде есть контракт. Я не думаю, что поражение – это вина тренера. Мы проделали большую работу во втором тайме.

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Мы должны поблагодарить болельщиков за этот выезд, за поддержку. Мы будем двигаться вперед. И стоит поздравить Валенсию, они заслужили это. Это провал? Нет. Мы выиграли Ла Лигу – это всегда наша цель. Мы проиграли два матча – на Энфилде и здесь", – поделился Бартомеу в послематчевом комментарии, передает AS.

Напомним, Барселона минимально уступила Валенсии в финале Кубка Испании (1:2). На голы Родриго и Гамейро результативно ответил Месси.

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Барселона - Валенсия Валенсия Валенсия Барселона Барселона Испания Эрнесто Вальверде Эрнесто Вальверде Хосеп-Мария Бартомеу
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