Валенсия удержала победу над Барселоной, став обладателем Кубка Испании

Валенсия благодаря голам Кевина Гамейро и Родриго Морено переиграла Барселону в финале Кубка Испании.

Каталонцы начинали матч без травмированных Суареса и тер Штегена, однако вряд ли только их потерей можно объяснить ужасный старт Барселоны. Чемпионы Испании попытались сразу взять мяч под свой контроль, чтобы подолгу выискивать лазейки в обороне соперника, но уже на 5-й минуте Жерару Пике пришлось выносить мяч с линии собственных ворот – это Морено вырвался один на один с Силлесеном, обыграл его и пробил в пустой угол. "Блаугранас" были несколько ошарашены этим выпадом, поэтому по-настоящему острых эпизодов они не создавали до 18-й минуты, когда Месси ворвался в штрафную и выстрелил из правой рядом со штангой.

В целом, Валенсия очень эффективно оборонялась в своей компактной схеме 4-4-2, не давая Барселоне свободных зон и регулярно угрожая контратаками. На 21-й же они решились пойти вперёд большими силами, однако подопечные Вальверде, казалось, развернули затяжное наступление назад. Парехо уже отступил на свою половину поля, отдал на Паулисту, а тот неожиданно заметил на левом фланге рывок Гайи. Туда сразу был отправлен лонгбол, который принял Хосе, после чего пошел прострел на линию штрафной. Гамейро подхватил мяч, убрал Альбу и мощно зарядил в девятку – 0:1!

Каталонцы ничем на этот эпизод не ответили - разве что Альба исполнил несколько неточных подач. Левантийцы уверенно защищались, идя вперёд ограниченными силами. Тем более неожиданным стал гол Валенсии на 33-й минуте: Солер получил передачу на ход по правому флангу и выиграл спринт у Альбы (у которого ещё и была фора), после чего ворвался в штрафную и прострелил на линию вратарской точно на голову Морено – Родриго замкнул ударом с отскоком от газона. 0:2 – это был шок для каталонцев.

Тут уже Барселона начала атаковать, пытаясь завершить эпизоды хоть как-нибудь. Первым загорелся Ракитич, который выстрелил с дистанции на 35-й минуте и замкнул прострел с левого фланга на 37-й – в обоих случаях мяч пролетел рядом с каркасом ворот. Перед перерывом слово взял Месси: на 44-й удар с правого края штрафной оказался слабым, а вот на 45-й выстрел аргентинца метров с 25-ти пошёл прямо под правую штангу – Хауме в красивом прыжке парировал. Уже в компенсированное время с линии штрафной снова пробил Ракитич, но рикошет от Гарая помог голкиперу – мяч полетел слабо и по центру точно в руки Хауме.

После перерыва Эрнесто Вальверде снял с игры Семеду и Артура, бросив в бой Малкома и Видаля. Барселона прижала соперника и создала первый полумомент уже на 47-й минуте – Месси пробил с угла штрафной, мяч срикошетил и вылетел на угловой, а при подаче с него Пике потолкался с Гараем и потребовал пенальти. Ундиано Мальенко не повёлся на хитрости Жерара, а на 49-й Гедеш едва не закрыл матч выстрелом с дальней дистанции – рядом со штангой. Барса ответила бешеным давлением и двумя штрафными Месси (плохо исполненными), а на 55-й Лео едва не сотворил шедевр: аргентинец обыгрался с Малкомом на правом краю штрафной, обыграл полкоманды и внешней стороной стопы опорной ногой пробил в дальний угол – штанга спасла Валенсию!

На этом проблемы для левантийцев не завершились. На 61-й минуте они провели классную атаку и заработали штрафной, при исполнении которого травмировался капитан Парехо. Правда, это и Барсе несколько нарушило планы: Альба не просто так подгонял врачей Валенсии, ведь в результате паузы каталонцы потеряли темп – качество моментов упало, а Месси совсем исчез. На 67-й минуте с дистанции по центру ворот выстрелил Коутиньо (Хауме поймал мяч), однако на 69-й Валенсия провела широкую атаку с прострелом с правого фланга – в последний момент спас подкат Лангле. Это уже завело Пике, который пошёл вперед и на 71-й замкнул проникающую передачу Малкома мощным, но неточным ударом низом из пределов штрафной.

Впрочем, давление "блаугранас" просто так пройти не могло. На 73-й минуте второй раз за матч решился на активные действия Коутинью. Он пробил с дальней дистанции выше ворот, однако мяч срикошетил от одного из защитников. Арбитр назначил угловой, подачу с которого ударом головой в штангу замкнул Лангле – а Месси тут же сыграл на добивании. 1:2 – Барса вернулась в игру, а на 78-й чемпионы могли и счёт сравнять. Впрочем, Артуро Видаль, выстрелив с нескольких метров выше ворот, автором гола всё равно бы не стал из-за зафиксированного положение вне игры.

В последнюю декаду поединка Барселона попытались пойти в истерический навал на ворота Валенсии. Пике уже не выходил со штрафной "летучих мышей", а подачи туда шли каждую минуту – одну из них на 85-й минуте замыкал Месси, однако получилось неточно. Впрочем, такие высокие позиции "блаугранас" позволяли левантийцами убегать в контратаки и тянуть в них время. Барсе постоянно сбивали темп, однако и оригинальниисть её атак падала с каждой секундой.

Чем-то это напоминало концовку полуфинала ЛЧ 2011/12 против Челси – и матч едва не завершился похожим образом. Уже в компенсированное время Гедеш вырвался один на один с Силлесеном, пробегая полполя в полном одиночестве, однако удар Гонсалу просвистел рядом со штангой. На 90+5-й же Гедеш после углового Барсы разогнал контратаку на пустые ворота Барсы, запустив мяч с центра поля – и снова не попав! Тем не менее, это уже не имело значения, ведь финальный свисток зафиксировал тяжёлую и красивую победу Валенсии в финале Кубка Испании!