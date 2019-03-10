"Чтобы играть, нужно быть в соответствующей физической форме", – Солари не включил Иско в заявку на матч с Вальядолидом

Главный тренер Реала Сантьяго Солари рассказал, почему хавбек "сливочных" Иско не играет за команду.

"Дисциплинарные вопросы предпочитаю решать внутри клуба. Чтобы играть, нужно быть в соответствующей физической форме. Также нужно ее поддерживать", – цитирует Солари Goal.com.

Зеедорф может сменить Солари в Реале

Заметим, что наставник королевского клуба вновь не включил Иско в заявку на матч, на этот раз футболист не сыграет против Вальядолида в 27 туре чемпионата Испании.

Напомним, ранее Иско отказался ехать на стадион в одном автобусе с командой на матч Лиги чемпионов против Аякса из-за того, что не попал в заявку команды на поединок.