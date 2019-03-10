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"Чтобы играть, нужно быть в соответствующей физической форме", – Солари не включил Иско в заявку на матч с Вальядолидом

13:07 12 Читати українською
"Чтобы играть, нужно быть в соответствующей физической форме", – Солари не включил Иско в заявку на матч с Вальядолидом
Иско и Солари / Соцсети

Главный тренер Реала Сантьяго Солари рассказал, почему хавбек "сливочных" Иско не играет за команду.

 

"Дисциплинарные вопросы предпочитаю решать внутри клуба. Чтобы играть, нужно быть в соответствующей физической форме. Также нужно ее поддерживать", – цитирует Солари Goal.com.

Зеедорф может сменить Солари в Реале

Заметим, что наставник королевского клуба вновь не включил Иско в заявку на матч, на этот раз футболист не сыграет против Вальядолида в 27 туре чемпионата Испании.

Напомним, ранее Иско отказался ехать на стадион в одном автобусе с командой на матч Лиги чемпионов против Аякса из-за того, что не попал в заявку команды на поединок.

Теги
Реал Мадрид Реал Мадрид Испания Вальядолід - Реал Мадрид Сантьяго Солари Сантьяго Солари Иско Иско
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