Лунин выбрал неожиданное развитие карьеры – Реал игнорирует желание украинца
Голкипер Реала Андрей Лунин принял решение о своем будущем в Мадриде.
Действующее соглашение украинца со "сливочными" заканчивается в 2025 году. Ранее сообщалось, что Андрей Лунин не планирует оставаться в Реале, поскольку хочет получать больше игрового времени.
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Как сообщает The Athletic, украинский голкипер изменил свое мнение. Лунин хочет продлить свой контракт с мадридцами, но до сих пор руководство клуба не сделало ни одного шага к пролонгации соглашения.
Напомним, что Андрей перешел в Реал в 2018 году из Зари. Всего он сыграл за "сливочных" в 28 матчах во всех турнирах.
В составе мадридцев Лунин получил семь трофеев, включая титул чемпиона Испании и Лигу чемпионов в сезоне 2021/22.
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