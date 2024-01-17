Действующее соглашение украинца со "сливочными" заканчивается в 2025 году. Ранее сообщалось, что Андрей Лунин не планирует оставаться в Реале, поскольку хочет получать больше игрового времени.

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Как сообщает The Athletic, украинский голкипер изменил свое мнение. Лунин хочет продлить свой контракт с мадридцами, но до сих пор руководство клуба не сделало ни одного шага к пролонгации соглашения.

Напомним, что Андрей перешел в Реал в 2018 году из Зари. Всего он сыграл за "сливочных" в 28 матчах во всех турнирах.

В составе мадридцев Лунин получил семь трофеев, включая титул чемпиона Испании и Лигу чемпионов в сезоне 2021/22.

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