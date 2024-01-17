Сборные Марокко и Танзании сыграли 17 января в первом туре КАН. Защитник Шахтера Новатус Мироши был удален с поля. Счет и обзор матча читайте на "Футбол 24".

Кубок африканских наций, 1 тур

Группа F

Марокко – Танзания – 3:0

Голы: Саисс, 30, Унаи, 78, Эн-Несири, 80

Удаление: Мироши, 70

Первый тур на Кубке Африки закрывала группа F. Один из фаворитов турнира – сборная Марокко – должна была подтвердить этот статус в противостоянии со скромной Танзанией, в составе которой вышел единственный представитель УПЛ на КАН. Это защитник Шахтера Новатус Мироши, попавший в стартовый состав своей сборной. Танзания вышла в финальную часть Кубка Африки только третий раз в истории, а Марокко стало главной сенсацией ЧМ-2022, заняв на Мундиале в Катаре высокое четвертое место.

Словом, фаворит игры был очевиден. "Атласские львы" подтвердили этот статус, открыв счет на 30-й минуте. Зиеш мощно пробил со штрафного, кипер отбил перед собой, а Ромен Саисс был первым на добивании и поразил ворота. Это был едва ли не первый реальный момент у Марокко. Подопечные Реграги контролировали игру, не давая сопернику никаких шансов у своих ворот, но забили только на 30-й минуте.

ЮАР проиграла Мали на Кубке африканских наций после ужасного пенальти от лидера

Сразу после пропущенного гола Новатус Мироши получил желтую карточку за грубый фол против Унаи. Мог забивать и Зиеш, но с его ударом справился Манула. Сборная Танзании за первый тайм совсем не беспокоила Ясина Буну, зато сохранила определенную интригу во вторую половину, ведь уступала только в один гол.

Уже на первой минуте второго тайма Мироши решился на дальний удар по воротам Буну – очень неточно. А на 70-й защитник Шахтера снова сфолил против Унаи и получил вторую желтую, оставив танзанийцев вдесятером. Против Замбии во втором туре Новатус не сыграет.

Марокко быстро воспользовалось численным преимуществом. На 78-й минуте полуфиналист чемпионата мира удвоил свое преимущество. Отличился Аззедин Унаи, который в составе Марселя через месяц будет противостоять Шахтеру в Лиге Европы. Он обыгрался с Адли и с линии штрафной положил в дальний нижний угол. А вскоре забил и Эн-Несири, замкнув пас Хакими с правого фланга. Сначала арбитр не засчитал гол из-за офсайда, но VAR восстановил справедливость.

3:0 – фаворит стартовал с разгромной победы. Марокко возглавил группу F с тремя очками. Танзания с нулем на дне.

Салах мріє про помсту Мане, різка заява півфіналіста ЧС-2022, авантюрний представник УПЛ – прев'ю Кубка Африки