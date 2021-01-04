Недавно датский хавбек Интера официально был выставлен на продажу. В его услугах теперь заинтересовалась Валенсия, сообщает Gazzetta dello Sport.

Эриксену прочат воссоединение с Почеттино в ПСЖ – возможен громкий обмен с Интером

Правда, по информации источника, на пути к подписанию Эриксена испанцами есть одно препятствие – высокие финансовые запросы футболиста. В этом плане более устойчивым является ПСЖ, куда активно начали сватать Кристиана после появления в клубе Маурисио Почеттино. Также претендентами на 28-летнюю звезду называют Баварию, Арсенал, Атлетико и Реал.

Заметим, Кристиан Эриксен при Антонио Конте почти не имеет игровой практики. В текущем сезоне датчанин провел лишь 12 неполных поединков (в среднем около 30 минут в матче).

Контракт с миланским клубом у хавбека рассчитан до лета 2024 года, но Интер готов рассмотреть любые предложения уже зимой. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 35 млн евро, а "нерадзурри" хотят на 5 млн меньше за полноценную продажу.

Втрата Бога, крадіжка "Золотого м'яча", кінець прокляття і бунт на шхуні Барса – яким був 2020 рік для світового футболу