Нещодавно данський хавбек Інтера офіційно був виставлений на продаж. У його послугах тепер зацікавилась Валенсія, повідомляє Gazzetta dello Sport.

Еріксену пророкують возз'єднання з Почеттіно у ПСЖ – можливий гучний обмін з Інтером

Щоправда, за інформацією джерела, на шляху до підписання Еріксена іспанцями є одна перешкода – високі фінансові запити футболіста. У цьому плані більш стійким є ПСЖ, куди активно почали сватати Крістіана після появи у клубі Маурісіо Почеттіно. Також претендентами на 28-річну зірку називають Баварію, Арсенал, Атлетіко та Реал.

Зауважимо, Крістіан Еріксен з приходом Антоніо Конте майже не має ігрової практики. У поточному сезоні данець провів лише 12 неповних поєдинків (в середньому близько 30 хвилин у матчі).

Контракт з міланським клубом в хавбека розрахований до літа 2024 року, але Інтер готовий розглянути будь-які пропозиції вже взимку. Портал Transfermarkt оцінює гравця у 35 млн євро, а "нерадзуррі" хочуть на 5 мільйонів менше за повноцінний продаж.

Втрата Бога, крадіжка "Золотого м'яча", кінець прокляття і бунт на шхуні Барса – яким був 2020 рік для світового футболу