Эриксен переживает один из самых неудачных периодов в своей карьере, ведь не имеет стабильной игровой практики в Интере. Потенциальный приход Почеттино на пост наставника ПСЖ может открыть новую страницу в биографии датчанина.

Эриксен официально выставлен на трансфер

Как сообщает Football Italia со ссылкой на Tuttomercatoweb, уход 28-летнего полузащитника из "нерадзурри" может стать реальностью, ведь Почеттино долго работал с Эриксеном в Тоттенхэме. В целом они провели вместе 255 матчей. Более того, в последнее время СМИ информируют об интересе Интера к хавбеку ПСЖ Леандро Паредесу, а потому возможен даже обмен клубов игроками.

Заметим, Кристиан Эриксен в текущем сезоне не имеет желаемой игровой практики в Интере – он провел неполных 8 матчей в Серии А и 4 в ЛЧ. Почеттино в свою очередь считается главным фаворитом на пост нового тренера парижан после неофициальной отставки Томаса Тухеля.

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