“Летучие мыши” не смогли арендовать Рафу Мира и планировали сохранить в своем составе украинца. Впрочем, полноценный трансфер Романа Яремчука выглядит нереалистично, а на вторую аренду уговорить Брюгге будет крайне трудно.

"Яремчук – большая потеря": тренер Валенсии расстроен травмой украинца

Как сообщает El Chiringuito TV, Валенсия уже подыскала замену украинцу. "Летучие мыши" нацелились на форварда Леванте Фабрисио Сантоса. Бразилец имеет контракт с клубом до 2027 года. В соглашении предусмотрены отступные за игрока в размере 20 миллионов евро.

Леванте сейчас выступает в Сегунде. Сантос за свой клуб сыграл в текущем сезоне в 20 матчах во всех турнирах. В активе бразильца четыре гола и одна результативная передача.

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