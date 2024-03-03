Поединок Реала против Валенсии имел статус центрального в Примере не только из-за статуса команд. В Испании эта встреча рекламировалась под афишей возвращения Винисиуса на "Месталью" – год назад стадион "летучих мышей" выкрикивал расистские кричалки, а бразилец влез в драку, раздул скандал и довел историю до уголовных дел. Теперь же фаны "лос-чес" подготовили о вингере песенку, называя его плаксием и симулянтом.

Яремчук забил в ворота Лунина – видео гола после ужасной ошибки

Украина в этом матче имела свой интерес. В выходе Лунина в основе уже никто не сомневался, а вот потенциальный выход Яремчука превратил бы встречу в "украинское дерби". Испанская пресса разделилась в прогнозах относительно появления Романа, однако Рубен Бараха таки доверился нашему нападающему. Яремчук появился в старте.

Реал провалил первый тайм. Яремчук выдал лучший тайм за Валенсию

Болельщики ожидали яркое противостояние, однако первые 25 минут не порадовали яркими моментами. Для Валенсии это был положительный знак – Реал выглядел медленно и безыдейно. Подопечные Карло Анчелотти ничего не могли сделать с блоком 4-4-2, катая мяч далеко от чужой штрафной. Тепловая карточка первого тайма ярко демонстрирует проблему.

Фланговая игра также не шла. До завершения основного времени вспоминается только один рывок Винисиуса, остановившего Фулькье (сыграв на грани фола). До 25-й же минуты "сливочные" провели только один удар по воротам – Беллингем получил проникающий пас от Винисиуса и подал вдоль линии вратарской, а Камавинга головой легонько пробил в руки Мамардашвили.

Валенсия за это время вообще не била по воротам – зато агрессивно прессинговала Реал, отбирая мячи в центре или на чужой половине. И убегая в контры. В этой работе здорово проявил себя Яремчук, который в предыдущих матчах имел проблемы с непрерывностью и игрой без мяча. Украинец частенько недорабатывал, но не в этот вечер.

Активность Романа несколько раз помогла вернуть владение. К тому же, нападающий очень удачно располагался на поле, создавая количественное или позиционное преимущество на узких пространствах – благодаря этому он часто оказывался первым на отскоке или принимал скидку.

Такой футбол принес Валенсии грандиозный успех. Яремчук был непосредственно причастен к нему. На 27-й минуте Валенсия организовала первую голевую атаку – она началась с эпизода, в котором Рома подхватил отскок в центре и в касание обыгрался с партнером, чкурнув правым флангом до края штрафной. Дальнейший пас на Каноса оказался неудачным, однако Реал не смог выйти из обороны из-за неудачного выноса.

В конце концов, все завершилось подачей с правого фланга на левый край штрафной, откуда прострел выполнил Фран Перес. Яремчук был открытым для замыкания, но первым был Дуро – 1:0! Это его 11-й гол в текущем сезоне Ла Лиги.

Яремчук уже через две минуты разогнал новую контратаку Валенсии, а на 30-й минуте украинец отличился и сам! Следует отблагодарить Карвахаля – тот отдал пас назад, а Роман перехватил его, оказавшись прямо перед Луниным. Переиграть земляка не составило никаких проблем. 2:0!

На самом деле, особых вопросов к Андрею в первом тайме ставить не следует – голы привезли защитники. На перехватах же он работал уверенно, а пасовой работы было мало (как и работы вообще).

Яремчук постепенно потерял влияние на игру, а Реал вернулся

Роман очень старался. До конца первого тайма он активно лез в прессинг и старался создавать количественное/позиционное преимущество. На 43-й минуте он даже должен был сажать Карвахаля на желтую, убегая на пространство – Дани прихватил его и сорвал атаку, но арбитр промолчал.

Впрочем, постепенно его действия становились все более реактивными (от слова "реакция"). Нельзя сказать, что это приносило проблемы для Валенсии, но ресурс непрерывности Яремчука явно подходил к концу. Он стал менее сконцентрированным. По перерыве эта проблема не исчезла.

Украинец старался, поддерживал контрвыпады, но на 57-й минуте Рубен Бараха его заменил. Влияние нашего земляка на игру стало низким, поэтому на поле вышел Диего Лопес.

А что же Реал? До конца первого тайма мадридцы провели еще четыре удара, однако в целом прогресса не было заметно. В основное время вспоминается только атака, которую Вальверде завершил дальним ударом в левый нижний – Мамардашвили парировал. Все шло к 2:0 и перерыву, но на 5-й компенсированной "сливочным" повезло.

Иначе и не скажешь. "Летучие мыши" не уследили за рывком Карвахаля по правому флангу, куда отдал передачу Вальверде. Дани выполнил прострел вдоль линии вратарской – Мамардашвили перехватил бы мяч, если бы не маленький рикошет. Винисиус замкнул, показал "Месталье" кулак и отправился на перерыв. 2:1!

Винисиус, Лунин и замены Анчелотти удержали Реал в игре

Во втором тайме к футболу Реала тоже оставалось немало вопросов, но он уже не был столь "сухим". Мадридцы значительно чаще стали заходить в штрафную площадь, доводя свои атаки до какого-то логического конца – и моменты наконец-то пошли.

На 54-й минуте их организовали аж два. Сначала Винисиус ворвался на левый край штрафной и метров с 10-ти пробил над воротами, а затем Беллингем открылся на левом углу вратарской (пас отдал Мэнди). Джуд убрал Москеру и стрелял с близкого расстояния, но Мамардашвили парировал.

Валенсия ответила врыванием и падением Дуро на 58-й минуте, однако там Уго подыграл себе рукой. Зато контрвыпад на 64-й минуте должен был завершаться третьим голом – Дуро пропустил мяч по правому краю на Переса, а Фран прострелил вдоль линии вратарской. Лопес замыкал, пытаясь пробить между ног Лунину, однако украинец успел сомкнуться. Сейв!

Карло Анчелотти в середине второго тайма не выдержал, бросив в бой Модрича и Браима Диаса. Чуть позже на поле появились Фран Гарсия и Хоселу – на банку сели Родриго, Кроос, Менди и Камавинга. Эти перестановки ярко демонстрируют, насколько трудно давался Реалу этот матч. На 60-70-х минутах Мадрид и Валенсия держались на равных, а на "Месталье" стояло колоссальное напряжение.

Тем не менее, в этой битве класс "королевского клуба" дал о себе знать. На 76-й минуте Модрич разрезным пасом запустил Браима Диаса на край штрафной, а тот выполнил подачу на дальнюю штангу. Винисиус без особого сопротивления замкнул – 2:2! В эпизоде было подозрение на пассивный офсайд, но VAR засчитал взятие ворот.

Драма и мегаскандал в эндшпиле

После гола Винисиуса на поле стало значительно больше жесткой борьбы. Фолы свистели каждую минуту. И должны были бы свистеть удаления – Вальверде двумя ногами срезал соперников в центре поля, а Диакаби едва не сломал Хоселу подкатом сзади в ногу. А на 87-й минуте Мухтар сломался сам.

Хавбек Валенсии получил страшную травму. Чуамени в борьбе потерял равновесие и упал прямо на колено Диакаби. Последнего пришлось выносить на носилках.

На желание "летучих мышей" убегать в контратаки и побеждать этот эпизод не повлиял. Они стали активно прессинговать, а в компенсированное время заработали пенальти – это Дуро упал в борьбе с Франом Гарсией. Впрочем, после просмотра VAR 11-метровый отменили, ведь у Уго просто поехала нога.

А Валенсия не останавливалась. На 7-й компенсированной минуте дальним ударом мог отличиться Питер Гонсалес, однако Лунин парировал. Еще через минуту Питер нанес новый удар, из пределов штрафной – мяч прошел над каркасом! Кроме этих эпизодов, Лунину пришлось несколько раз выходить за штрафную и подчищать за партнерами.

Реал тоже не собирался отдавать очки. На последних секундах "сливочные" пошли в навалу, завершив ее подачей Браима Диаса из пределов штрафной. Беллингем замкнул, а мяч влетел в ворота – это был гол! Впрочем, арбитр Хиль Мансано дал свисток прямо в момент навеса, поэтому взятие ворот не засчитали!

Сразу же началась драка, полетели красные карточки. Лунин тоже прибежал на разборки в центр поля. Утром в Испании будет не просто скандал – взорвется медийная ядерная бомба, но Реалу это уже не поможет. Финальный свисток зафиксировал ничью, благодаря которой Жирона завтра сможет сократить отставание до 4 очков.

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