Лучшему бомбардиру "сливочных" грозит длительная дисквалификация за срыв на последних секундах матча против Валенсии, информирует AS.

Реал обжалует удаление Беллингема в скандальном матче с Валенсией – известно, что Джуд сказал арбитру

Беллингем, казалось, забил победный мяч, но рефери Хиль Мансано дал финальный свисток в момент результативной передачи и не засчитал гол. Вспыхнули разборки, по мотивам которых Джуд получил красную карточку. Звезда Реала уверяет, что он не оскорблял судью лично, а кричал лишь "это был е*аный гол".

Теперь Беллингему грозит 2-3 матча дисквалификации или отстранение на месяц. Ближайшие соперники Реала в чемпионате – Сельта, Осасуна и Атлетик. Правда, мадридцы планируют подавать апелляцию, чтобы вообще отменить красную хавбека. Если не получится, то "фору" получат другие претенденты на звание лучшего бомбардира Ла Лиги – Борха Майораль (один гол до Джуда) также вылетел из-за тяжелой травмы, а вот Артем Довбик (2 гола) имеет дополнительную мотивацию на ближайшие туры.

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