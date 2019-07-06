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Вальдес близок к возвращению в Барселону – Бартомеу подтвердил переговоры

17:54 76 Читати українською
Вальдес близок к возвращению в Барселону – Бартомеу подтвердил переговоры
Виктор Вальдес / Соцсети

Экс-вратарь Барселоны Виктор Вальдес близок к возвращению в каталонский клуб.

"Я говорил с Вальдесом. Будет здорово, если он вернется домой. В ближайшие дни обсудим, что мы ему можем предложить", – цитирует Бартомеу Sport.es.

Вальдес может вернуться в Барселону в статусе тренера

К слову, ранее сообщалось, что Виктор Вальдес может возглавить одну из юношеских команд академии Барселоны. Недавно экс-вратарь получил лицензию категории Pro, которая позволяет тренировать клубы высшего дивизиона.

В прошлом сезоне испанец тренировал юношескую команду Мораталас и стал с ней чемпионом в своей группе в региональной лиге Мадрида.

Напомним, Вальдес является воспитанником Барселоны и выступал за первую команду каталонцев с 2002 по 2014 год. Также в активе голкипера 21 матч за сборную Испании.

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Барселона Барселона Виктор Вальдес Виктор Вальдес Испания Хосеп-Мария Бартомеу
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