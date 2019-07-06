Трансфер Неймара, майбутнє Грізманна і де Лігта: ядерний виступ президента Барселони, на який відповіли ПСЖ та Атлетіко

Президент Барселони Жозеп-Марія Бартомеу затьмарив презентацію Френкі де Йонга. Він зібрав незаплановану прес-конференцію, на якій наговорив зайвого.

У розпал інституційної кризи каталонського гранда, зумовленої розбіжностями у поглядах правлячої хунти на трансферну політику клубу, яка призвела до відставки першого віце-президента Жорді Местре, очільник "блаугранас" зробив декілька необережних заяв. Бартомеу говорив про усіх, від Неймара до Грізманна, однак робив це настільки неграмотно, що вже через декілька годин йому ледь не почали погрожувати позовами.

Барселона офіційно презентувала де Йонга

Трансфер Грізманна – знову під загрозою

"Вчора, наш виконавчий директор Оскар Грау провів зустріч з повноважним радником мадридського Атлетіко Мігелем Анхелем Хілем, щоб обговорити можливість придбання Грізманна. Мені більше нічого додати на цю тему", – сказав Бартомеу, приховавши від журналістів одну важливу деталь. Виявляється, під час чергового раунду перемовин з "матрацниками" Барселона наполягала на розтермінуванні платежу в 120 млн євро, прописаних у контракті француза як фіксована сума відступних, починаючи з 1 липня.

Оскільки боси Атлетіко раніше попередили потенційних покупців, що хочуть отримати всю суму відразу, для них петиція "кулес" стала справжнім шоком, тим паче – про відхід нападника було оголошено офіційно в кінці минулого сезону. Масла у вогонь підлили також мадридські ЗМІ, відкопавши інформацію про перемовини між Грізманном та Барсою ще в лютому цього року, коли команда Сімеоне готувалась до важливих матчів проти Ювентуса у плей-офф Ліги чемпіонів.

"Матрацники", ображені нахабністю Бартомеу, вже через годину після його спічу зробили настільки жорстку заяву, що їй буде важко знайти аналог у всій історії іспанського футболу. Мадридський клуб звинуватив Барсу у неповазі, порушенні усіх можливих принципів фейр-плей, а також зобов’язав Грізманна приєднатись до команди на перший літній збір (!), хоча французький форвард вже давненько спакував валізи і більше не має наміру ступати на газон Ванда Метрополітано. Майбутнє "маленького принца" навряд чи зазнає кардинальних змін, проте після публічної зави Бартомеу каталонці втратили будь-які шанси домовитись з Атлетіко про знижки або розстрочку, платити доведеться 120 млн євро попри дефіцит бюджету.

Неймар – більше ні, ніж так. ПСЖ робить контрудар

"Ми знаємо, що Неймар хоче покинути ПСЖ, але клуб не бажає його відпускати. Я волів би не говорити про гравців інших команд, тим паче, що у даному випадку – вони не перебувають на ринку. Подивимось, що буде далі", – зазначив президент, хоча й свідомо перетнув рамки дозволеного. Фактично, Бартомеу підтвердив факт перемовин з представниками бразильця, які неодноразового протягом останнього року пропонували його послуги каталонському клубу. Але чи знав про ці самі перемовини Париж? Якщо ні, то вслід за Атлетіко на Барсу скаржитимуться у ФІФА ще й французи, а це вже – подвійний прецедент і відстоювати себе буде значно складніше.

Слова Бартомеу можна трактувати як повну капітуляцію у перемовинах з ПСЖ, або як звичайнісінький блеф, мовляв, тихіше їдемо – далі будемо. Однак другий варіант трохи суперечить здоровому глузду, адже спочатку з вуст поважної офіційної особи лунає фраза про наміри самого гравця, а потім його ще й публічно штрикають порівнянням з Усманом Дембеле, не на користь Неймара. "Дембеле – молодий і талановитий. Він має, що запропонувати нашому клубу. Я вважаю, що Усман кращий, ніж Неймар. Йому ще є, куди рости, і ми хочемо, щоб він розвивався в Барселоні", – додав Бартомеу, який, схоже, сильно розлютив не лише бразильця, але й Парі Сен-Жермен.

Сьогодні, видання Marca, посилаючись на власні джерела у паризькому клубі, шокувала інформацією, що після заяв Бартомеу ПСЖ запропонував Реалу придбати Неймара. Аль-Хелаїфі начебто навіть не збирається сідати за один стіл з Бартомеу та готовий зробити все, щоб вкотре насолити чемпіонам Іспанії. А хіба можна вигадати кращу вендетту? Продавши бразильця на Бернабеу, катарські шейхи вб’ють одразу двох зайців – позбудуться скандальної зірки та ще й підсилять прямого конкурента Барселони на чолі з Бартомеу. Наразі підступні плани парижан псує сам Реал, який після трансферу Азара не розглядає можливість підписання Неймара. Аль-Хелаїфі отримав відмову, однак літо – довге, а трансферний ринок – дуже мінлива річ. До 30-го червня статися може все, що завгодно.

Де Лігт залишається ціллю №1, Ювентус лютує

"Так, нам дуже подобається Де Лігт і ми, як і багато інших клубів – хочемо бачити його в своїй команді. Це приголомшливий гравець і центральний захисник. Правда в тому, що майбутнє Маттейса вже вирішено і я знаю, де він гратиме наступного сезону". Ну хіба це не схоже на фірмове знущання над Ювентусом, який, за чутками, узгодив контракт з 19–річним нідерландським феноменом?

Бартомеу не просто спровокував паніку в таборі "б’янконері", як написав Tuttosport, але й зробив це у найбільш напружений для туринського клубу момент, коли ускладнились перемовини з Аяксом щодо ціни трансферу.

Іспанські ЗМІ наполягають, що президент Барси спеціально чинить тиск на Ювентус та самого футболіста, залучивши до своєї хитрої партії ще й Френкі де Йонга, який на власній презентації перед 20-а тисячами фанів запросив капітана Аякса і свого друга до Барселони. Керівництво "блаугранас" не покидає спроб переманити де Лігта з-під носа у Старої Синьйори, а фраза "я знаю, де він гратиме наступного сезону" є нічим іншим, як спробою внести розкол у перемовини між молодим футболістом та чемпіонами Італії. Тепер залишається дочекатись реакції з боку Андреа Аньєллі…

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