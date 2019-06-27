Вальдес может вернуться в Барселону в статусе тренера

Экс-вратарь Барселоны Виктор Вальдес близок к возвращению в каталонский клуб.

Виктор Вальдес может возглавить одну из юношеских команд академии Барселоны, сообщает Diario Sport.

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Это будет не первый опыт 37-летнего экс-вратаря в статусе тренера. В прошлом сезоне испанец тренировал юношескую команду Мораталас и стал с ней чемпионом в своей группе в региональной лиге Мадрида.

Недавно Виктор получил лицензию категории Pro, которая позволяет тренировать клубы высшего дивизиона.

Напомним, Вальдес защищал ворота Барселоны в течение 14 лет (2000-2014).

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