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Вальдес близький до повернення в Барселону – Бартомеу підтвердив перемовини

6 липня 17:54 763 Читать на русском
Вальдес близький до повернення в Барселону – Бартомеу підтвердив перемовини
Віктор Вальдес / Соцмережі

Екс-воротар Барселони Віктор Вальдес близький до повернення в каталонський клуб.

"Я говорив з Вальдесом. Буде чудово, якщо він повернеться додому. У найближчі дні обговоримо, що ми йому можемо запропонувати", – цитує президента Барселони Жозеп-Марію Бартомеу Sport.es.

Вальдес може повернутись у Барселону в статусі тренера

До слова, раніше повідомлялось, що Віктор Вальдес може очолити одну з юнацьких команд академії Барселони. Нещодавно екс-воротар отримав ліцензію категорії Pro, яка дозволяє тренувати клуби найвищого дивізіону.

В минулому сезоні іспанець тренував юнацьку команду Мораталас та став з нею чемпіоном у своїй групі в регіональній лізі Мадрида.

Нагадаємо, Вальдес є вихованцем Барселони та виступав за першу команду каталонців з 2002-го по 2014 рік. Також в активі голкіпера 21 матч за збірну Іспанії.

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Теги
Іспанія Барселона Барселона Віктор Вальдес Віктор Вальдес Жозеп-Марія Бартомеу
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