Аргентинец в прямом эфире со стадиона Атлетико Ванда Метрополитано расплакался, вспоминая своего легендарного экс-партнера по сборной Диего Марадону.

Умер Диего Марадона

"Я был очень впечатлен новостью, и, как и на всех она очень больно повлияла на меня как на футболиста и человека". После вопроса о воспоминаниях Вальдано расплакался, сумев лишь сказать: "Многие из воспоминаний, когда я их вспоминал, вызывали у меня улыбку".

Напомним, Диего Марадона умер от сердечного приступа в 60 лет. Недавно аргентинец перенес операцию по удалению тромба из мозга. После этого, Диего выписали из больницы, однако он находился под наблюдением медицинского персонала у себя дома.

Он известен по выступлениям за Бока Хуниорс, Барселону и Наполи, где стал звездой мирового уровня, выиграв две серии А (1986/87, 1989/90). Диего победил на чемпионате мира-1986 со сборной Аргентины, которую впоследствии также возглавлял.

"Кто под десятым номером? Бог": бессмертные правила жизни Диего Марадоны