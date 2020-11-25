Умер Диего Марадона
18:35 - Читати українською
Легендарный аргентинец Диего Марадона умер от сердечного приступа.
Диего Марадона умер в возрасте 60 лет из-за остановки сердца, информирует издание Clarin.
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Отмечается, что Марадона недавно перенес операцию по удалению тромба из мозга. После этого, Диего выписали из больницы, однако он находился под наблюдением медицинского персонала у себя дома.
Напомним, в начале этого года Марадона уже один раз попадал в больницу с желудочным кровотечением.
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