Диего Марадона умер в возрасте 60 лет из-за остановки сердца, информирует издание Clarin.

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Отмечается, что Марадона недавно перенес операцию по удалению тромба из мозга. После этого, Диего выписали из больницы, однако он находился под наблюдением медицинского персонала у себя дома.

Напомним, в начале этого года Марадона уже один раз попадал в больницу с желудочным кровотечением.

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