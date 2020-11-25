Аргентинець у прямому ефірі зі стадіону Атлетіко Ванда Метрополітано розплакався, згадуючи свого легендарного екс-партнера по збірній Дієго Марадону.

Помер Дієго Марадона

"Я був дуже вражений новиною, і, як і на всіх, вона надзвичайно боляче вплинула на мене як на футболіста та чоловіка". Після питання щодо спогадів Вальдано розплакався, зумівши лише сказати: "Багато зі спогадів, коли я їх згадував, викликали у мене посмішку".

Нагадаємо, Дієго Марадона помер від серцевого нападу у 60 років. Нещодавно аргентинець переніс операцію з видалення тромбу із мозку. Після цього, Дієго виписали з лікарні, однак він перебував під наглядом медичного персоналу в себе вдома.

Він відомий виступами за Бока Хуніорс, Барселону та Наполі, де став зіркою світового рівня, вигравши дві Серії А (1986/87, 1989/90). Дієго переміг на чемпіонаті світу-1986 зі збірною Аргентини, яку згодом також очолював.

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