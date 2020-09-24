"Очень доволен, что перешел в Арарат-Армению. Здесь есть все условия для развития, здесь удача на моей стороне. Я к этому долго шел, много работаю и благодаря этому достигаю успеха. Я никогда раньше не играл в еврокубках. Мечтал сыграть в Лиге чемпионов, моя мечта сбылась - мы выиграли чемпионат Армении и играли в квалификации ЛЧ. Да, вылетели от Омонии, но потом прошли Фолу, теперь вот Целе.

Мои голы? Да, без удачи не обходится, но этот фарт нужно заслужить. Каждый день стараюсь стать сильнее. На каждый матч готовлюсь с мыслью, что я сегодня забью. Важно не пропустить, но и найти свой момент. Пока получается. Не могу сказать, что это случайность. Ведь я много забивал и в Арсенале, и в других клубах.

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Понимаю, что в Лиге Европы можно себя показать, ведь матчи просматривают скауты многих клубов. Еврокубки – отличная витрина. Хочется сделать еще один шаг в своем развитии, зарекомендовать себя и получить приглашение в более статусный чемпионат. Матч с Црвеной Звездой? Мы пока еще не смотрели их игры, знаю только, что это очень известная команда. Нас тщательно готовят к каждой игре. Тренерский штаб разбирает действия игроков соперника до мелочей. Перед Целе мы провели четыре часовых теоретических занятия. Уверен, что и к сербам мы будем идеально готовы. Надеюсь, мы сможем их обыграть. Мы зарядились положительными эмоциями и должны на этом фоне одержать победу", – резюмировал Вакуленко в комментарии Tribuna.

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