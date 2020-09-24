"Дуже задоволений, що перейшов в Арарат-Вірменію. Тут є всі умови для розвитку, тут удача на моєму боці. Я до цього довго йшов, багато працюю і завдяки цьому досягаю успіху. Я ніколи раніше не грав у єврокубках. Мріяв зіграти в Лізі чемпіонів, моя мрія збулася – ми виграли чемпіонат Вірменії і грали в кваліфікації ЛЧ. Так, вилетіли від Омонії, але потім пройшли Фолу, тепер ось Целє.

Мої голи? Так, без удачі не обходиться, але цей фарт потрібно заслужити. Кожен день намагаюся стати сильнішим. На кожен матч готуюся з думкою, що я сьогодні заб'ю. Важливо не пропустити, а й знайти свій момент. Поки що виходить. Не можу сказати, що це випадковість. Адже я багато забивав і в Арсеналі, і в інших клубах.

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Розумію, що в Лізі Європи можна себе показати, адже матчі переглядають скаути багатьох клубів. Єврокубки – відмінна вітрина. Хочеться зробити ще один крок у своєму розвитку, зарекомендувати себе і отримати запрошення в більш статусний чемпіонат. Матч з Црвеною Звездою? Ми поки ще не дивилися їхні ігри, знаю лише, що це дуже іменита команда. Нас ретельно готують до кожної гри. Тренерський штаб розбирає дії гравців суперника до дрібниць. Перед Целє ми провели чотири часових теоретичних заняття. Упевнений, що і до сербів ми будемо ідеально готові. Сподіваюся, ми зможемо їх обіграти. Ми зарядилися позитивними емоціями і повинні на цьому тлі здобути перемогу", – резюмував Вакуленко в коментарі Tribuna.

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