Черговою жертвою українця став Целє. Основний час поєдинку завершився нульовою нічиєю, але в екстра-таймі Арарат-Вірменія спромігся вразити ворота суперника. Вакуленко залишився без нагляду на межі воротарського майданчика і не змарнував свого шансу – 1:0.

Ліга Європи: українець вирішальним голом виводить сенсаційний Арарат у наступний раунд – усі результати дня (LIVE)

До слова, гол 27-річного центрбека вдруге поспіль вивів Арарат-Вірменію в наступний раунд кваліфікації ЛЄ. На попередній стадії і також в екстра-таймі постраждала Фола (4:3).