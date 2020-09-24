Вакуленко вдруге поспіль відзначився вирішальним голом у Лізі Європи – відео точного удару українця
20:01 - Читать на русском
Захисник Сергій Вакуленко продовжує тягнути Арарат-Вірменію у кваліфікації Ліги Європи.
осн. час ( 0 : 0 )
завершено
Черговою жертвою українця став Целє. Основний час поєдинку завершився нульовою нічиєю, але в екстра-таймі Арарат-Вірменія спромігся вразити ворота суперника. Вакуленко залишився без нагляду на межі воротарського майданчика і не змарнував свого шансу – 1:0.
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До слова, гол 27-річного центрбека вдруге поспіль вивів Арарат-Вірменію в наступний раунд кваліфікації ЛЄ. На попередній стадії і також в екстра-таймі постраждала Фола (4:3).
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