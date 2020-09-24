Вакуленко второй раз подряд отличился решающим голом в Лиге Европы – видео точного удара украинца
20:03 - Читати українською
Защитник Сергей Вакуленко продолжает тянуть Арарат-Армению в квалификации Лиги Европы.
осн. час ( 0 : 0 )
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Очередной жертвой украинца стал Целе. Основное время поединка завершилось нулевой ничьей, но в экстра-тайме Арарат-Армения смог поразить ворота соперника. Вакуленко остался без присмотра на грани вратарской и не упустил свой шанс – 1:0.
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К слову, гол 27-летнего центрбека второй раз подряд вывел Арарат-Армению в следующий раунд квалификации ЛЕ. На предыдущей стадии и также в экстра-тайме пострадала Фола (4:3).
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