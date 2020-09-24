Очередной жертвой украинца стал Целе. Основное время поединка завершилось нулевой ничьей, но в экстра-тайме Арарат-Армения смог поразить ворота соперника. Вакуленко остался без присмотра на грани вратарской и не упустил свой шанс – 1:0.

Лига Европы: украинец решающим голом выводит сенсационный Арарат в следующий раунд – все результаты дня (LIVE)

К слову, гол 27-летнего центрбека второй раз подряд вывел Арарат-Армению в следующий раунд квалификации ЛЕ. На предыдущей стадии и также в экстра-тайме пострадала Фола (4:3).