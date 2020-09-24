"Футбол 24" рассказывает о самых интересных поединках 3-го квалификационного раунда Лиги Европы. Топовые клубы, а также команды, за которые выступают украинские легионеры, – в центре нашего внимания.

Лига Европы, 3-й квалификационный раунд (судьба путевки в плей-офф решается в одном матче)

Арарат-Армения – Целе – 1:0 (доп. время)

Гол: Вакуленко, 111

КуПС – Судува – 18:30

Фехервар – Реймс – 19:00

Ростов – Маккаби Хайфа – 19:30

Бешикташ – Риу Аве – 20:00

Рига – Селтик – 20:00

Стяуа – Слован Либерец – 20:30

Шкендия – Тоттенхэм – 21:00

Гранада – Локомотив Тбилиси – 21:00

Шериф – Дандолк – 21:00

Клаксвик – Динамо Тбилиси – 21:00

Санкт-Галлен – АЕК – 21:30

ЛАСК – ДАК – 21:30

Милан – Будё-Глимт – 21:30

Базель – Анортосис – 21:30

Виллем II – Рейнджерс – 22:00

Спортинг – Абердин – 22:00

В первом матче игрового дня Арарат-Армения принимал словенский Целе. Украинский защитник Сергей Вакуленко вышел на поле со стартовых минут и "отметился" желтой карточкой. Другое предупреждение получил знаменитый Йоанн Гуффран, экс-форвард Бордо и Ньюкасла, который сейчас вынужден выступать в скромном армянском клубе. Основное время закончилось со счетом 0:0. В овертайме главным героем стал именно Вакуленко: на 111-й минуте украинец точным ударом завершил старания партнеров – 1:0. Арарат – в шаге от группового турнира Лиги Европы!