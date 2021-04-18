"Вакула и Мудрик? Вакула уже давно не с нами. Вакула – не наш игрок. Что касается Мудрика... Да, но, например, на этот матч (против Динамо, – прим.) у нас были Тете, Фернандо на фланге и Дентиньо на позицию нападающего.

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У нас были игроки для первой линии атаки, плюс еще был Судаков. Мы провели практически все замены на острие: поставили Тете и Фернандо, играли Соломон, Марлос, Мораес. Вся наша атака играла", – цитирует Каштру официальный сайт Шахтера.

Напомним, после изгнания Вакулы из черниговской Десны игрок отправился в аренду в Мариуполь. Однако, азовцы открестились от футболиста после того, как он в состоянии алкогольного опьянения попал в ДТП. Владислав вернулся в Шахтер и даже был внесен в заявку "горняков" по списку Б.

Последний раз за основную команду Шахтера футболист играл еще в прошлом году, проведя на поле всего 85 мин (против Львова и Мариуполя 15 и 70 мин соответственно).

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