Дончане добавили 21-летнего игрока в свою заявку на официальном сайте УПЛ. Хавбек получил номер 23.

"Вакула не справился с психологическими нагрузками": Денисов встал на защиту скандального хавбека Шахтера

За время зимней паузы Вакула дважды вляпался в неприятные истории. Сначала его арендовала Десна, но уже через несколько дней тренер черниговцев Александр Рябоконь забраковал полузащитника и вернул Шахтеру. Затем ожидалось, что Владислав присоединится к Мариуполю, за который уже имел опыт выступлений. Не сложилось и здесь – футболист пьяным попал в ДТП, поэтому азовцы сразу открестились от него.

Напомним, Вакула перешел в Шахтер летом 2019 года. Закрепиться в составе "горняков" ему не удалось – всего 4 матча и ни одной результативной действия.

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