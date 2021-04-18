"Вакула і Мудрик? Вакула вже давно не з нами. Вакула – не наш гравець. Що стосується Мудрика... Так, але, наприклад, на цей матч (проти Динамо, – прим.) ми мали Тете, Фернандо на фланзі та Дентінью на позицію нападника.

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У нас були гравці для першої лінії атаки, плюс ще був Судаков. Ми здійснили майже всі заміни на вістрі: поставили Тете й Фернандо, грали Соломон, Марлос, Мораєс. Уся наша атака грала", – цитує Каштру офіційний сайт Шахтаря.

Нагадаємо, після відрахування Вакули з чернігівської Десни гравець вирушив у оренду у Маріуполь. Однак, азовці відхрестились від футболіста після того, як він у стані алкогольного сп’яніння потрапив у ДТП. Владислав повернувся у Шахтар і навіть був внесений у заявку "гірників" по списку Б.

Востаннє за основну команду Шахтаря футболіст грав ще минулого року, провівши на полі загалом 85 хв (проти Львова та Маріуполя 15 і 70 хв відповідно).

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