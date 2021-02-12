"Владислав Вакула – молодой парень. Проблема в том, что он не справился с теми психолохичнимы нагрузками, которые на него свалились. Речь не о том, что он оказался в Шахтере и не справился. Речь о личных обстоятельств. Там действительно очень сложная ситуация.

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Перед тем, как бросать в кого-то камни, стоит вспомнить о себе, когда кто-то оказывался в определенной ситуации, и как он тогда себя вел. Каждый по-своему переживает стресс. Да, Вакула не смог пройти сборы с Десной.

Почему Мариуполь сказал, что это не их игрок? Он приехал в Мариуполь и не успел подписать соглашение, потому что сразу же попал в ДТП. Не знаю, почему писали об алкоголе – я пытался поднять ситуацию, нигде нет протокола, он был пьян. Человек приехал, сразу скандал, ДТП, в Мариуполь он не попал. Теперь Шахтеру нужно как-то вернуть парня на психологическую рейку. Молодой человек просто не справился через личные обстоятельства. Произошла большая проблема, с которой молодой пацан просто не справился.

Его потенциал очень высок – это оценил и Ринат Ахметов, на Вакулу была большая ставка. Не получилось – но не столько из-за футбольных причин, как через личные отношения. Пока с Владиславом трудно. Сейчас им занимается руководство Шахтера, чтобы его вернуть в нормальное состояние, чтобы он пришел в себя и снова начал играть", – сказал Денисов в программе "ДенисовTIME".

Напомним, во время зимнего трансферного окна Вакула успел перейти в Десну на правах аренды. Однако, впоследствии черниговцы отказались от футболиста за якобы нарушение режима. После этого Владислав отправился в Мариуполь, за который уже в свое время выступал, но до подписания контракта дело так и не дошло – футболист попал в ДТП.

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