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Вакула рассчитывает получить больше шансов в Шахтере до конца сезона – ближайший матч против Динамо

1 июля 12:13 - Читати українською
Вакула рассчитывает получить больше шансов в Шахтере до конца сезона – ближайший матч против Динамо
Владислав Вакула / Сайт Шахтера

Нападающий Владислав Вакула надеется на доверие тренерского штаба Шахтера в заключительных турах чемпионата Украины.

 

"В отличном настроении готовимся к встрече с Динамо (4 июля). Для меня это первое чемпионство в карьере. Эмоции до сих пор переполняют! Хочу посвятить медаль моим родителям. Это их заслуга, что я стал футболистом.

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Очень хочется показать тренерскому штабу, что я достоин быть в составе. Думаю, в матчах чемпионата возможность проявить себя получат ребята, которые мало играли в течение сезона. Буду продолжать работать и ждать своего шанса", – цитирует Вакулу официальный сайт Шахтера.

Напомним, зимой "горняки" вернули 21-летнего нападающего из аренды, однако пока он так и не сыграл ни одного официального матча за первую команду.

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Динамо Киев - Шахтер Шахтер Шахтер Владислав Владислав Вакула
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