Динамо ждет лучшая жеребьевка Лиги чемпионов за годы – у Зари и Десны шансы значительно хуже, Шахтер высоко

За несколько месяцев до старта группового турнира ЛЧ 2020/21 уже можно примерно сформировать круг потенциальных соперников украинских команд. Динамо стоит перед супершансом, но Заря и Десна не собираются отказываться от мечты.

Уже в субботу 4 июля состоится ключевой матч сезона Динамо - Шахтер. Только если в начале первенства были надежды, что это будет решающий бой за первое место, то теперь киевляне рискуют потерять вторую путевку от Украины в Лигу чемпионов. В случае победы Зари над Александрией и продолжения ужасной серии команды Михайличенко (проиграли все 3 матча Шахтеру при Каштру в УПЛ) уже команда Скрипника переместится на 2-ю строчку. Более того, даже Десна при таком раскладе получит шанс потеснить киевлян с третьей ступеньки, если обыграет Колос. И это за 3 тура до финиша сезона!

УЕФА утвердил формат еврокубков на сезон 2020/21 – важные изменения для УПЛ

Впрочем, соперникам нужно еще выиграть свои матчи. Ту же Зарю ждет лобовая встреча в Киеве, а Десна будет принимать Шахтер. Поэтому Динамо с отрывом в 2 и 3 очка от конкурентов до ближайшего уикенда сохраняет позицию фаворита в борьбе за путевку в квалификацию Лиги чемпионов 2020/21. Это важный нюанс, ведь киевский клуб благодаря высокому клубному рейтингу имеет наиболее реальные шансы пройти плей-офф и вернуться в групповой турнир главного еврокубка спустя 4 года.

Серебряный призер УПЛ стартует в новом розыгрыше ЛЧ с третьего квалификационного раунда, матчи которого запланированы на 15/16 сентября. Если это Динамо, соперники будут не из самых сложных. Киев традиционно остается сеяным в обеих квалифай-раундах. В компании команды Алексея Михайличенко тогда окажутся Бенфика как наиболее вероятный вице-чемпион Португалии (лиссабонцы полностью провалили период после возобновления сезона - 1 выигрыш и 2 поражения за 5 туров, отставание от Порту уже составляет 6 очков), Гент (бельгийский сезон досрочно завершен) и Краснодар, который в первенстве России опережает на 3 пункта Ростов, у которого рейтинг слабее даже Зари.

Соответственно соперником киевлян может стать кто-то из списка: Виктория Пльзень (досрочный вице-чемпион Чехии), Ренн как бронзовый призер Франции, Сивасспор (только третий в Турции, но Трабзонспор получил дисквалификацию из еврокубков на сезон), Хайдук (в Хорватии сейчас аж 4 претендента на серебро), АЗ Алкмаар (потерял золото в Нидерландах лишь из-за худшей разницы мячей, чем у Аякса), а также вторые команды Греции и Австрии. ПАОК опережает АЕК на 3 балла, несмотря на минус 7 от Федерации. А вот ЛАСК сенсационно потерял вторую позицию в пользу венского Рапида.

Розім'ялися на українцях, знищили грандів, втратили історичний шанс. Пандемія вбила мрію найсимпатичнішої команди Європи

Хотя в Австрии ситуация меняется молниеносно. Если бы не 3 гола с 83 по 90 минуты в матчах конкурентов, они бы поменялись местами - уже бы клуб из Линца имел 2-очковое преимущество. Между прочим, именно на ЛАСК выходило бы Динамо Хацкевича, если бы смогло дожать Брюгге в прошлом году. Что интересно, греки и австрийцы выяснят отношения уже на этой неделе в лобовых встречах, которые могут отсеять кого-то из претендентов.

Есть здесь еще вариант, когда бронзу в России возьмет Ростов, в число сеяных поднимется Виктория, а круг соперников киевлян сузится до трио (украинские и российские клубы УЕФА продолжает разводить во время жеребьевки всех своих турниров): Ренн, условные Рапид и ПАОК. Как видим, все вполне проходные варианты и для кризисного Динамо, иначе даже в Лигу Европы нет смысла выходить. Тем более, что этот раунд состоит из одного матча, на который уж все силы и душу положить можно.

С теми же французами успешно справились в обеих встречах ЛЕ пару лет назад. Да, тогда там еще не сиял 17-летний Камавинга, но на самом деле сейчас триумф стал по сути стечением обстоятельств. Это и большое падение традиционных фаворитов (Монако и Лиона), и решение завершить чемпионат за 10 туров до конца сезона из-за пандемии COVID-19. И вот вам Ренн, который набрал очков меньше, чем в прошлом году, когда финишировал 10-м, уже третий. Вроде и научились бить такие команды, как Лион и ПСЖ, но в Европе снова влетали всем, даже румынам.

Предположим, что этот раунд удастся преодолеть. Далее еще интереснее. Если в плей-офф (здесь уже по 2 матча, 22 и 30 сентября) пройдут все сеяные команды, то выбора не останется. Либо Гент бывших динамовцев Яремчука и Безуса, либо... Гент. Ведь в случае успеха Краснодара или Ростова выбора не останется - с ними украинцы точно не сыграют, разве что наши легионеры из других команд. Ренн, АЗ и Гент кажутся, на первый взгляд, самыми тяжелыми соперниками, но и здесь есть свой плюс - у команд из Франции, Нидерландов и Бельгии будет почти полугодовой простой в официальных матчах. Кроме того, это скромные в финансовом плане клубы, которые могут потерять нескольких лидеров уже этим летом, если поступят выгодные предложения.

От нынешнего Динамо можно ожидать всего - как классной игры против того же Шахтера в Кубке Украины или уверенной победы на поле Зари (могут же, когда ОЧЕНЬ надо), так и провалов против середняков, когда банально настроя не хватает. Класса этой команде для преодоления раунда плей-офф Лиги чемпионов должно хватить, хотя и без фарта никуда. Но для этого еще надо завоевать это самое серебро. Не смогут киевляне - шанс всей жизни получит Заря или Десна, но здесь возникает проблема другого характера.

Из-за не самого высокого рейтинга даже луганский клуб не сможет претендовать на статус сеяного ни в одном из раундов. Заря занимает только 115-ю строчку в рейтинге УЕФА, тогда как Динамо - 25-е. Эти клубы разделяет более чем 30 тысяч очков. Что уж говорить о Десне, абсолютном дебютанте еврокубков - у команды Рябоконя был бы один из худших статусов среди всех команд. В таком случае с большой долей вероятности ни один из наших клубов не прошел бы и первый этап квалификации. Нарвутся на Бенфику в 3-м раунде, прощай ЛЧ. Осложнит ситуацию появление Краснодара в плей-офф в случае вылета Гента. Тогда весь выбор сведется к португальцам.

Трудно будет и против практически любого из возможных соперников. Интересно, что в третьем раунде несеяный представитель Украины избежал бы Ренна (на 100%) и АЗ (на 90%). Поэтому, если не Бенфика или упомянутые клубы, хотя бы за плей-офф зацепиться можно: турки (если это не еще возможные варианты с Галатасараем или Бешикташем), чехи, греки и австрийцы. Будет феноменально сложно, но не без шансов. Хотя путь, конечно, потенциально значительно сложнее, чем у Динамо.

Киевляне, к слову, при определенных обстоятельствах могли бы даже попасть во вторую корзину посева при жеребьевке группового турнира Лиги чемпионов. Особенно, если нынешний розыгрыш выиграет клуб, ставший чемпионом своей страны. Далее еще нужно, чтобы Бенфика и Аякс не прошли квалификацию, либо Хетафе воплотил свою сказку со второй попытки, сдвинув Севилью с 4-й ступени в первенстве Испании, и тогда хватит вылета кого-то одного из упомянутых фаворитов плей-офф.

Ну, или еще вполне реальный вариант с Вулверхэмптоном на 5-м месте АПЛ, если Манчестер Юнайтед сдаст позиции, а Ман Сити проиграет апелляцию по дисквалификации из еврокубков. Что доподлинно известно, это судьба чемпиона Украины. Донецкий Шахтер никуда не денется из второй корзины. Отдельно стоит отметить, сколь адский путь ждет Ференцварош Реброва. Нужно пройти 4 раунда (начало 18 августа, последний раунд квалификации 30 сентября), а среди потенциальных соперников очень мощные Селтик и Зальцбург.

Капітан молодіжної збірної України переходить у цікавий європейський клуб – сумісність, конкуренти та перспективи