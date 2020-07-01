Динамо – Шахтер: УАФ назначила арбитров на Классическое и другие матчи 29 тура УПЛ

Комитеты Украинской ассоциации футбола определили список официальных лиц, которые будут обслуживать поединки 29 тура УПЛ.

Полный перечень судейских бригад опубликован на официальном сайте УАФ.

3 июля, пятница

Львов – Ворскла – Юрий Иванов (Донецкая обл.).

"Судейство в чемпионате Украины ужасное и безобразное": Сабо призвал отказаться от использования системы VAR

4 июля, суббота

Динамо – Шахтер – Виталий Романов (Днепр).

Мариуполь – Карпаты – Максим Козыряцкий (Запорожье).

5 июля, воскресенье

Десна – Колос – Игорь Пасхал (Херсон).

Заря – Александрия – Екатерина Монзуль (Харьков).

Олимпик – СК Днепр-1 – Дмитрий Кутаков (Киевская обл.).

Добавим, что VAR будет работать на двух матчах из шести. За видеоповторы в матче Динамо – Шахтер будет отвечать Евгений Арановский, а за поединком Заря – Александрия будет следить Виталий Романов.

Динамо ждет лучшая жеребьевка Лиги чемпионов за годы – у Зари и Десны шансы значительно хуже, Шахтер высоко