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Динамо – Шахтер: УАФ назначила арбитров на Классическое и другие матчи 29 тура УПЛ

1 июля 09:23 - Читати українською
Динамо – Шахтер: УАФ назначила арбитров на Классическое и другие матчи 29 тура УПЛ
Виталий Романов / Сайт Динамо

Комитеты Украинской ассоциации футбола определили список официальных лиц, которые будут обслуживать поединки 29 тура УПЛ.

 

Полный перечень судейских бригад опубликован на официальном сайте УАФ.

3 июля, пятница

Львов – Ворскла – Юрий Иванов (Донецкая обл.).

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4 июля, суббота

Динамо – Шахтер – Виталий Романов (Днепр).

Мариуполь – Карпаты – Максим Козыряцкий (Запорожье).

5 июля, воскресенье

Десна – Колос – Игорь Пасхал (Херсон).

Заря – Александрия – Екатерина Монзуль (Харьков).

Олимпик – СК Днепр-1 – Дмитрий Кутаков (Киевская обл.).

Добавим, что VAR будет работать на двух матчах из шести. За видеоповторы в матче Динамо – Шахтер будет отвечать Евгений Арановский, а за поединком Заря – Александрия будет следить Виталий Романов.

Динамо ждет лучшая жеребьевка Лиги чемпионов за годы – у Зари и Десны шансы значительно хуже, Шахтер высоко

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Динамо Киев - Шахтер Арбитры Виталий Романов
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