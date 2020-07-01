Динамо – Шахтер: УАФ назначила арбитров на Классическое и другие матчи 29 тура УПЛ

Комитеты Украинской ассоциации футбола определили список официальных лиц, которые будут обслуживать поединки 29 тура УПЛ.
Полный перечень судейских бригад опубликован на официальном сайте УАФ.
3 июля, пятница
Львов – Ворскла – Юрий Иванов (Донецкая обл.).
"Судейство в чемпионате Украины ужасное и безобразное": Сабо призвал отказаться от использования системы VAR
4 июля, суббота
Динамо – Шахтер – Виталий Романов (Днепр).
Мариуполь – Карпаты – Максим Козыряцкий (Запорожье).
5 июля, воскресенье
Десна – Колос – Игорь Пасхал (Херсон).
Заря – Александрия – Екатерина Монзуль (Харьков).
Олимпик – СК Днепр-1 – Дмитрий Кутаков (Киевская обл.).
Добавим, что VAR будет работать на двух матчах из шести. За видеоповторы в матче Динамо – Шахтер будет отвечать Евгений Арановский, а за поединком Заря – Александрия будет следить Виталий Романов.
Динамо ждет лучшая жеребьевка Лиги чемпионов за годы – у Зари и Десны шансы значительно хуже, Шахтер высоко