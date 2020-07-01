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Вакула розраховує отримати більше шансів в Шахтарі до кінця сезону – найближчий матч проти Динамо

1 липня 12:13 - Читать на русском
Вакула розраховує отримати більше шансів в Шахтарі до кінця сезону – найближчий матч проти Динамо
Владислав Вакула / Сайт Шахтаря

Нападник Владислав Вакула сподівається на довіру тренерського штабу Шахтаря в завершальних турах чемпіонату України.

 

"У відмінному настрої готуємося до зустрічі з Динамо (4 липня). Для мене це перше чемпіонство в кар'єрі. Емоції досі переповнюють! Хочу присвятити медаль моїм батькам. Це їхня заслуга, що я став футболістом.

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Дуже хочеться показати тренерському штабу, що я гідний бути в складі. Думаю, в матчах чемпіонату можливість проявити себе отримають хлопці, які мало грали протягом сезону. Буду продовжувати працювати і чекати свого шансу", – цитує Вакулу офіційний сайт Шахтаря.

Нагадаємо, взимку "гірники" повернули 21-річного нападника з оренди, однак поки він так і не зіграв жодного офіційного матчу за першу команду.

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Шахтар Шахтар Динамо - Шахтар Владислав Владислав Вакула
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