Накануне Игорь Бурбас сообщил о скандале с участием Владислава Вакулы, который вернулся в Шахтер из очередной аренды и готовился к сезону под руководством Йовичевича. Вингер устроил дебош в расположении команды, чем практически похоронил свои перспективы в Шахтере.

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О еще одном скандале с вингером написал журналист Даниил Вереитин в своем Telegram-канале.

"В истории с Вакулой, о которой вчера рассказал Игорь Бурбас, ничего удивительного нет. Дело в том, что у этого чудака есть определенные проблемы с принятием решений. Помните, как-то зимой 2021-го он бухой разбил Мерседес в Мариуполе?

Это еще не все. Я немного порылся в реестре и нашел, что на него было еще дело о сопротивлении при аресте. То есть, он полицию в х*р не ставит, на законы плюет, а вы хотите, чтобы он партнеров уважал...", – написал журналист.

Напомним, в январе 2021 года Вакула должен был подписывать контракт с Мариуполем, но попал пьяным в ДТП. Перед тем его отчислили из Десны за нарушение режима. В Ворскле игрок тоже не закрепился, а за Полесье не сыграл ни одного матча из-за начавшейся полномасштабной войны.

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