Хавбек Шахтера Владислав Вакула, выступающий за Мариуполь на правах аренды, попал в неприятную ситуацию.

Инцидент произошел 8 февраля в час ночи в Мариуполе. Вакула на своем "Mercedes" не вписался в поворот и сбил дорожный знак, сообщает телеграмм-канал Super Marik.

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По информации источника, ДТП произошло прямо перед глазами патрульной полиции, а сам футболист находился в состоянии алкогольного опьянения. К счастью, никто не пострадал.

Напомним, во время зимнего трансферного окна Вакула успел сменить два клуба. Сначала 21-летнего хавбека арендовала Десна. Однако впоследствии черниговцы отказались от футболиста из-за якобы нарушения режима. После этого Владислав отправился в Мариуполь, за который уже в свое время выступал.

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