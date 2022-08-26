"Почему Шахтер взял Иван Петряка? Он приехал, одну тренировку провел, и уже играл в матче чемпионата. Его давно вели, но в какой-то момент эти переговоры затормозились.

Йовичевич анонсировал новые трансферы Шахтера – клуб ищет замену лидеру, приход Шведа еще возможен

Шахтер рассчитывал, что останется Владислав Вакула, прошедший все сборы с Шахтером и удовлетворявший Йовичевича. Тренер на него рассчитывал, видел если не основным, то минимум в статусе игрока ротации. Но когда Шахтер возвращался в Украину, то Вакула себя проявил как какой-то дебошир и пошел на конфликт с кем-то из команды.

До драки не дошло, но была серьезная перепалка. Его дальнейшая судьба неясна. Думаю, больше шансов у Шахтера у него не будет", – заявил Игорь Бурбас в эфире Чистий ПІДКАсТ.

Напомним, в последнее время карьера 23-летнего Вакулы складывается провально. Сначала вингера отчислили из Десны за нарушение режима, а позже он должен был подписывать контракт с Мариуполем, но нетрезвым попал в ДТП. В Ворскле игрок тоже не закрепился, а в межсезонье Владислав вернулся из аренды в Шахтер. Похоже, Вакула в который раз упустил свой шанс.

Суперсила Йовічевіча: 7 гравців, яких хорват розкриє у Шахтарі