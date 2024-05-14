“Я объясню, почему побежали за Славиком. Возможно, все видели видео, где вратарь Динамо U-19 Вячеслав Суркис "отхватывает" или не "отхватывает". В его сторону летит кулак какого-то непонятного человека в черной футболке. Как мне сказали, вратарь Динамо после матча демонстративно бежал в сторону скамейки Шахтера, показывал пальцами на причинные органы и озвучивал любимые кричалки болельщиков киевлян.

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Я не видел, кто там прибежал, потому что на трансляции в YouTube в этот момент или была реклама, или оборвалась трансляция. Мы не видим этот момент. На поле появилась невероятная куча людей, целая толпа. Это и дети из академии Динамо, болельщики, родители, игроки Шахтера и Динамо, люди в черных, как говорил классик, полумасках. Толпа непонятных людей.

Когда я пытался узнать о том, как это произошло, мне сказали, что на стадионе работало от 3 до 12 работников службы охраны. Стюардов или людей, которые должны были бы контролировать эту ситуацию. 12 – это не большое число, это мало. Мне объяснили – ей, это же Динамо – Шахтер! Слава богу, что сейчас все закончилось таким образом. Но наконец произошел такой кейс, который, возможно, кому-то позволит принять решение, чтобы в будущем предотвратить этот трэш, беспорядок, армагеддон", – резюмировал ведущий ТаТоТаке Михаил Спиваковский.

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