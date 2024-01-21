Бывший игрок и тренер Динамо Олег Лужный ничего не знает о приглашении в команду Андрея Шевченко, который должен стать новым президентом УАФ.

– Олег Романович, вы снова возвращаетесь в действительно большой футбол, или слухи о том, что вас еще до конца января назначат новым вице-президентом УАФ, одним из двух, не соответствуют действительности?

– Я, конечно, извиняюсь, но какой сегодня день?

– Воскресенье.

– То-то же. Воскресенье (для большинства галичан, особенно львовян, воскресенье поистине выходной, – прим. автора). Да еще выходной. Потому, знаете, давайте отдыхать.

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– То есть это все чушь, то, что написали о вас в одном из телеграмм-каналов?

– Впервые от вас слышу, что я должен стать или выдвигаюсь по какой-то квоте на должность вице-президента УАФ. Спасибо, – ответил Лужный в комментарии Sport-express.ua.

Ранее 55-летний бывший капитан Динамо тренировал латвийскую Венту, входил в тренерский штаб Динамо, исполнял обязанности наставника "бело-синих", а также возглавлял Таврию. Последним местом работы Лужного была должность ассистента Александра Хацкевича в Динамо, которую он покинул в 2019 году.

Андрей Шевченко является безальтернативным кандидатом на пост президента УАФ, однако пока не сформировал свою команду.

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