Еще один украинский игрок может пойти по пути Евгения Коноплянки в Европе.

Краковия предметно интересуется полузащитником ЛНЗ Владиславом Наумцом, утверждает SportArena.

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25-летний игрок прошел школу Динамо и уже имел опыт выступлений в Европе, защищая цвета греческой Янины. Летом прошлого года Наумец присоединился к ЛНЗ. Нынешний сезон складывается для хавбека неплохо – 5 голов и один ассист в 25 матчах. По данным Transfermarkt, действующий контракт Наумца рассчитан до июня 2025-го, а цена составляет 400 тысяч евро.

Напомним, с февраля 2022-го по июль 2023-го за Краковию выступал Евгений Коноплянка. Клуб борется за сохранение прописки в польской Экстраклясе, имея 4 очка запаса за 2 тура до финиша.

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