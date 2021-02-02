Вчера появилась информация, что украинец будет получать в итальянском клубе 2 млн евро в год, однако журналист каналов "Футбол" Виктор Вацко опроверг ее.

Коваленко дал первое интервью в статусе игрока Аталанты

"Была информация, что у Коваленко самая высокая зарплата в Аталанте. Говорили, что его зарплата выше, чем у лидеров – Сапаты и Иличича. К счастью для будущего Коваленко, эта информация не соответствует действительности. Он не является самым высокооплачиваемым игроком Аталанты", – заверил Вацко в эфире программы Вмикай підігрів.

Добавим, что сумма трансфера Коваленко тоже не будет заоблачной. По неофициальным данным, "горняки" получат от 700 тысяч евро до миллиона.

Коваленко в Аталанте: итальянские СМИ озвучили влияние на Малиновского и роль украинца, или У Шахтера проблема