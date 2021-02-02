Заробітки Віктора Коваленка у Аталанті будуть скромнішими, ніж повідомлялося раніше.

Вчора з'явилася інформація, що українець отримуватиме у італійському клубі 2 млн євро на рік, однак журналіст каналів "Футбол" Віктор Вацко заперечив її.

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"Була інформація, що у Коваленка найвища зарплата в Аталанті. Говорили, що його зарплата вища, ніж у лідерів – Сапати та Ілічіча. На щастя для майбутнього Коваленка, ця інформація не відповідає дійсності. Він не є найбільш високооплачуваним гравцем Аталанти", – запевнив Вацко у ефірі програми Вмикай підігрів.

Додамо, що сума трансферу Коваленка також не буде захмарною. За неофіційними даними, "гірники" отримають від 700 тисяч євро до мільйона.

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