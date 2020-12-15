Известный журналист и комментатор Виктор Вацко остался в восторге от соперников, которые выпали украинским командам во втором по силе евротурнире.

"Если и в дальнейшем нашим клубам будет выпадать такой жребий, то есть шансы, что мы дойдем до Гданьска. Я считаю, что жребий прекрасный, учитывая команды, которые могли случиться.

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Мы говорили о том, что Динамо будет сложнее, ведь оно было несеянным, и могло получить топового соперника. На мой взгляд, Брюгге – соперник непростой, но если сравнивать с Арсеналом, Миланом, Наполи или Тоттенхэмом, то разница есть и она чувствуется.

Уровень Брюгге мы видели в Лиге чемпионов, видели, как их уничтожила в группе дортмундская Боруссия. Я считаю, что бельгийцев можно проходить, здесь не безнадежная ситуация для Динамо.

Для Шахтера – идеальный жребий. Конечно, недооценивать соперника нельзя, но все равно Шахтер обязан побеждать Маккаби. Я думаю, никто не поймет, если Шахтер не пройдет Маккаби", – сказал Вацко в комментарии каналу "Футбол".

Напомним, поединки 1/16 финала Лиги Европы пройдут 18 и 25 февраля. Динамо первый матч проведет дома, а Шахтер – на выезде.

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