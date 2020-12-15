Відомий журналіст та коментатор Віктор Вацко залишився у захваті від суперників, які випали українським командам у другому за силою євротурнірі.

"Якщо і надалі нашим клубам буде випадати такий жереб, то є шанси, що ми дійдемо до Гданська. Я вважаю, що жереб прекрасний, враховуючи команди, які могли трапитися.

Динамо та Шахтар дізнались дати і час своїх матчів плей-офф Ліги Європи

Ми говорили про те, що Динамо буде складніше, адже воно було несіяним, і могли отримати топового суперника. На мій погляд, Брюгге – суперник непростий, але якщо порівнювати з Арсеналом, Міланом, Наполі чи Тоттенхемом, то різниця є і вона відчувається.

Рівень Брюгге ми бачили в Лізі чемпіонів, бачили, як їх знищила у групі дортмундська Борусія. Я вважаю, що бельгійців можна проходити, тут не безнадійна ситуація для Динамо.

Для Шахтаря – ідеальний жереб. Звичайно, недооцінювати суперника не можна, але все рівно Шахтар зобов'язаний долати Маккабі. Я думаю, ніхто не зрозуміє, якщо Шахтар не пройде Маккабі", – сказав Вацко у коментарі каналу "Футбол".

Нагадаємо, поєдинки 1/16 фіналу Ліги Європи пройдуть 18 та 25 лютого. Динамо перший матч проведе вдома, а Шахтар – на виїзді.

Результати жеребкування 1/16 Ліги Європи – Динамо і Шахтар отримали прохідних суперників