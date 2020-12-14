Сегодня, 14 декабря, в штаб-квартире УЕФА состоится жеребьевка 1/16 финала ЛЕ 2020/21. Динамо и Шахтер узнают соперников на этой стадии.

Маккаби получило Шахтер Донецк.

Гранада сыграет с Наполи.

Мольде вышел на Хоффенхайм.

Янг Бойз ждет Байер Леверкузен.

Краснодар получил Динамо Загреб.

Брага против Ромы. Дуэль нынешней и бывшей команд Фонсеки.

Зальцбург – Вильярреал. Тоже очень интересно.

Славия Прага получила Лестер.

Антверпен против Глазго Рейнджерс.

Црвена Звезда выходит на Милан.

Бенфика – Арсенал Лондон.

Реал Сосьедад вышел на Манчестер Юнайтед. Вот это топовая пара – один из лидеров чемпионата Испании против гранда европейского футбола.

Динамо Киев сыграет с Брюгге. Повезло! Шанс отомстить за фиаско Хацкевича. Далеко не худший соперник.

Вольфсберг попадает на Тоттенхэм. Один топовый соперник Динамо (лидер АПЛ) уже не выпадет.

Триумфатор Кубка УЕФА и Лиги чемпионов (в начале 2000-х) Манише помогает в жребии. Длинная прелюдия, и в конце концов начинаем.

Обе украинские команды пробились в Лигу Европы, заняв 3 место в своих группах Лиги чемпионов. Однако Шахтер оказался в компании сеяных благодаря большему количеству набранных очков, тогда как Динамо может выпасть соперник похуже из-за более низких баллов в текущем сезоне основной сетки ЛЧ, чем у 4 других команд, которые финишировали третьими. Где смотреть жеребьевку ЛЕ онлайн? Прямая трансляция на канале "Футбол 1". Студия "Путь в Гданьск" начнет свою работу с 13:25. Онлайн-трансляция жеребьевки на "Футбол 24" стартует в прямом эфире в 14:00, не забывайте обновлять страницу.

Потенциально самый слабый соперник Динамо в 1/16 ЛЕ отобрал исторический рекорд у МЮ и Ювентуса – нереальное спасение

Сеяные команды

Арсенал (ENG)

Аякс (NED)

Байер (GER)

Брюгге (BEL)

Вильяреал (ESP)

Динамо Загреб (CRO)

Лестер (ENG)

Манчестер Юнайтед (ENG)

Милан (ITA)

Наполи (ITA)

ПСВ (NED)

Рейнджерс (SCO)

Рома (ITA)

Тоттенхэм (ENG)

Хоффенхайм (GER)

Шахтер (UKR)

Несеяные

Антверпен (BEL)

Бенфика (POR)

Брага (POR)

Вольфсберг (AUT)

Гранада (ESP)

Динамо Киев (UKR)

Зальцбург (AUT)

Краснодар (RUS)

Лилль (FRA

Маккаби Тель-Авив (ISR)

Мольде (NOR)

Олимпиакос (GRE)

Реал Сосьедад (ESP)

Славия (CZE)

Црвена Звезда (SRB)

Янг Бойз (SUI)

Клубы из Украины и России не могут встретиться между собой. Команды, которые играли в одной группе или представляют одну и ту же ассоциацию, также разведены решением УЕФА. Сеяные команды получают и то преимущество, что будут играть ответный матч на своем поле. Поединки 1/16 финала Лиги Европы состоятся 18 и 25 февраля 2021 в традиционное время (19:55 и 22:00 по киевскому времени). Жеребьевка 1/8 запланирована на 26 февраля.