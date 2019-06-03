Вацко: Не только Олимпик не получил аттестат на участие в следующем сезоне УПЛ

Эксперт программы "Великий футбол" Виктор Вацко завил, что несколько команд не получили аттестат на участие в УПЛ.

"Мне интересно, как решится вопрос с Олимпиком, если у них нет команд U-21 и U-19. Но не только Олимпик не получил аттестат, насколько я знаю. Есть еще несколько клубов. Посмотрим, как оно будет, как будут развиваться события", – сказал Вацко.

Гельзин подтвердил, что Олимпик не получил аттестат на сезон УПЛ-2019/20

Напомним, Олимпик не получил аттестат УПЛ на следующий сезон из-за дисквалификации молодежной и юношеской команд.

Ранее сообщалось, что президент Олимпика Владислав Гельзин рассказал, что другие участники УПЛ оказали поддержку донецкому клубу.

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