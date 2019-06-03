Вацко: Не лише Олімпік не отримав атестат на участь в наступному сезоні УПЛ

Україна — 10:31 3102
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Фонсека – про можливість очолити Динамо: Я ніколи не кажу "ніколи"
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Динамо та інші українські і закордонні клуби націлились на Вільх'яльмссона, – агентУкраїна — 2 черв 4893
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Неймар викликаний на допит через звинувачення у згвалтуванні – у форварда вилучили телефон, йому загрожує ув'язненняФранція — 2 черв 2305
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Клопп з пивом, море фанатів та Кубок чемпіонів – Ліверпуль провів парад на честь перемоги в ЛЧЛіга чемпіонів — 2 черв 3094
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Реал готовий віддати Наваса та ще двох зірок за ПогбаІспанія — 2 черв 1886