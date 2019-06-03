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Вацко: Не лише Олімпік не отримав атестат на участь в наступному сезоні УПЛ

13:23 828 Читать на русском
Вацко: Не лише Олімпік не отримав атестат на участь в наступному сезоні УПЛ
ФК Олімпік

Експерт програми "Великий футбол " Віктор Вацко завив, що кілька команд не отримали атестат на участь в УПЛ.

"Мені цікаво, як вирішиться питання з Олімпіком, якщо у них немає команд U-21 і U-19. Але не тільки Олімпік не отримав атестат, наскільки я знаю. Є ще кілька клубів. Подивимося, як воно буде, як будуть розвиватися події", – сказав Вацко.

Гельзін підтвердив, що Олімпік не отримав атестат на сезон УПЛ-2019/20

Нагадаємо, Олімпік не отримав атестат УПЛ на наступний сезон через дискваліфікацію молодіжної та юнацької команд.

Раніше повідомлялося, що президент Олімпіка Владислав Гельзін розповів, що інші учасники УПЛ надали підтримку донецькому клубу.

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