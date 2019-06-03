Вацко: Не лише Олімпік не отримав атестат на участь в наступному сезоні УПЛ

Експерт програми "Великий футбол " Віктор Вацко завив, що кілька команд не отримали атестат на участь в УПЛ.

"Мені цікаво, як вирішиться питання з Олімпіком, якщо у них немає команд U-21 і U-19. Але не тільки Олімпік не отримав атестат, наскільки я знаю. Є ще кілька клубів. Подивимося, як воно буде, як будуть розвиватися події", – сказав Вацко.

Гельзін підтвердив, що Олімпік не отримав атестат на сезон УПЛ-2019/20

Нагадаємо, Олімпік не отримав атестат УПЛ на наступний сезон через дискваліфікацію молодіжної та юнацької команд.

Раніше повідомлялося, що президент Олімпіка Владислав Гельзін розповів, що інші учасники УПЛ надали підтримку донецькому клубу.

Циганик: Олімпік має бути повністю дискваліфікований або опинитись у Першій лізі