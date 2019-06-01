Гельзин – о неполучении аттестата УПЛ: Уже 8 клубов поддержали Олимпик

Президент Олимпика Владислав Гельзин рассказал, что другие клубы УПЛ оказали поддержку его клубу.

"Мы обращались за поддержкой в ​​клубы УПЛ, и они нам ее предоставили. На данный момент нас поддержали восемь клубов. Ждем ответа от других. Мы не первый год выступаем в УПЛ, но, хоть и не базируемся в родном городе, у нас нет проблем с финансированием и никогда не было долгов.

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Мы отвечаем всем основным требованиям и готовы в кратчайшие сроки закрыть все вопросы. Нам нужно совсем немного времени, но если кто-то не хочет видеть Олимпик в элите украинского футбола и выживает команду искусственным путем, бороться с этим будет сложно", – передает слова Гельзина Спорт-Эксперсс в Украине.

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Напомним, Олимпик не получил аттестат УПЛ на следующий сезон из-за дисквалификации молодежной и юношеской команд.