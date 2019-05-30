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Гельзин подтвердил, что Олимпик не получил аттестат на сезон УПЛ-2019/20

19:40 47 Читати українською
Гельзин подтвердил, что Олимпик не получил аттестат на сезон УПЛ-2019/20
Владислав Гельзин / соцсети

Президент Олимпика Владислав Гельзин прокомментировал информацию о неполучении аттестата на следующий сезон УПЛ.

"Да, это правда. Очень обидно, что люди в федерации не сдержали свое слово. Они обещали, что дисквалификация молодежных команд никак не заденет первую команду. Людей, которые сейчас финансирует футбол, не так много. Их надо держать в партнерах, а не уничтожать. Поэтому федерация – это вредитель украинского футбола.

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В кулуарах мы знали об этом еще 4-5 месяцев назад. Но нас обманывали все время. Обещали, что ничего не будет. Мы это еще терпимо говорим. Если нам таки не выдадут аттестат, то я дам много информации – будет интересно", – цитирует Гельзина dynamo.kiev.ua.

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Владислав Гельзин Владислав Гельзин Олимпик Олимпик Аттестация клубов УПЛ
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