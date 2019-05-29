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Цыганык: Олимпик должен быть полностью дисквалифицирован или оказаться в Первой лиге

09:13 53 Читати українською
Цыганык: Олимпик должен быть полностью дисквалифицирован или оказаться в Первой лиге
Карпаты – Олимпик – 3:3 / фото: ФК Олимпик

Известный журналист Игорь Цыганик рассказал о санкциях, которые по окончании сезона могут быть наложены на донецкий Олимпик.

"Сейчас все большие люди ищут возможности, вычитывают регламент для того, чтобы принять решение. Апелляционный комитет, скорее всего, оставит предыдущее решение. Потому что никаких доказательств, что футболисты невинны, не предоставлено. Команды U-21 и U-19 дисквалифицированы. В ближайшее время должно быть решение.

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Не знаю, почему его так долго затягивают. Возможно, решение намеренно затягивают до окончания чемпионата, чтобы понимать, какой состав участников будет на следующий сезон. Существуют различные варианты: полная дисквалификация Олимпика, или Олимпик окажется в Первой лиге. Потому что U-21 и U-19 нет.

Не знаю, какое должно быть оправдание, чтобы Олимпик существовал в УПЛ дальше без этих команд. Все клубы за то, чтобы U-21 и U-19 проводились. Это норма УЕФА", – подчеркнул Цыганык на своей видео-конференции в YouTube.

Напомним, что команды Олимпика U-21 и U-19 дисквалифицированы из молодежного чемпионата за договорные матчи и основная команда не сможет принимать участие в УПЛ через регламент УЕФА.

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